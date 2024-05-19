Краснодарский край атаковали не менее 10 беспилотников

ВСУ пытались атаковать беспилотниками гражданские объекты, расположенные на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края. Об этом заявили в Оперативном штабе региона.
«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», — передает оперштаб в telegram-канале. Из-за падения одного из БПЛА произошло локальное возгорание. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, однако возгораний и пострадавших нет.
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