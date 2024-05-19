Краснодарский край атаковали не менее 10 беспилотников

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Клипарт. Екатеринбург, цистерны, гсм, нефтехранилище
Один из беспилотников упал на территории НПЗ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать беспилотниками гражданские объекты, расположенные на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края. Об этом заявили в Оперативном штабе региона.

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», — передает оперштаб в telegram-канале. Из-за падения одного из БПЛА произошло локальное возгорание. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, однако возгораний и пострадавших нет.

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ВСУ пытались атаковать беспилотниками гражданские объекты, расположенные на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края. Об этом заявили в Оперативном штабе региона. «В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», — передает оперштаб в telegram-канале. Из-за падения одного из БПЛА произошло локальное возгорание. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, однако возгораний и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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