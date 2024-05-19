В Белгородской области сбит БПЛА самолетного типа

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Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Белогородской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области в Чернянском районе российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших не обнаружено, однако в нескольких частных домовладениях были выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Чернянском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе Волоконовка в двух частных домах выбиты окна, также поврежден один автомобиль.

Кроме того, загорелась сухая трава на площади в 140 квадратных метров, добровольная пожарная дружина потушила возгорание. На месте падения беспилотника работают оперативники.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 19 марта атаковали регион. В результате этого произошел пожар в храме, сирены ракетной опасности звучала три раза. Также возгорание было зафиксировано на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Есть сообщения о 10 сбитых дронах над аэродромом в Краснодарском крае. Более подробно об атаках украинской армии за прошедшую ночь — в материале URA.RU.

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В Белгородской области в Чернянском районе российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших не обнаружено, однако в нескольких частных домовладениях были выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Чернянском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе Волоконовка в двух частных домах выбиты окна, также поврежден один автомобиль. Кроме того, загорелась сухая трава на площади в 140 квадратных метров, добровольная пожарная дружина потушила возгорание. На месте падения беспилотника работают оперативники. Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 19 марта атаковали регион. В результате этого произошел пожар в храме, сирены ракетной опасности звучала три раза. Также возгорание было зафиксировано на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Есть сообщения о 10 сбитых дронах над аэродромом в Краснодарском крае. Более подробно об атаках украинской армии за прошедшую ночь — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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