Пожар в белгородском Храме, удары по Севастополю и Кубани: главное об атаках ВСУ за ночь

Гладков: кровля храма загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ

19 мая 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли очередной массированный удар по территории РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ночь на 19 мая атаковали Белгородскую область. На территории трижды запускали сирену ракетной опасности. В результате нападения произошел пожар в храме. Системам ПВО РФ пришлось работать сразу по нескольким направлениям. Возгорание было зафиксировано на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода, также есть сообщения о 10 сбитых дронах над аэродромом в Краснодарском крае. О главных событиях к утру 19 мая — в материале URA.RU. Пострадавшие в Белгородской области В Белгороде и Белгородском районе в течение ночи трижды была запущена сирена ракетной опасности. Жителям, рекомендовали не выходить из дома и не подходить близко к окнам. Тем, кого атаки застали на улице, советовали спуститься в подземное укрытие или другое безопасное место. В 23:20 по московскому времени появилось сообщение о первых пострадавших. С официальным заявлением выступил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, женщина и мужчина получили ранения при ударе ВСУ. Храм в Белгородской области вспыхнул после атаки ВСУ Украинские военные в ночь на 19 мая атаковали село Малое Городище Белгородской области. В результате в храме Сергия Радонежского произошло возгорание. Нападение было совершено при помощи дронов-камикадзе. По словом Гладкова, никто не пострадал. К тушению незамедлительно приступили социалисты МЧС. Здание каменного храма было построено более 100 лет назад на месте деревянной церкви. Нападение на Севастополь Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь. Об этом рассказывал губернатор Михаил Развожаев. Первые беспилотники были сбиты примерно в 00:19 по московскому времени. На территории оперативно развернули комплексы ПВО. Все экстренные службы были переведены в состояние повышенной готовности. Над Краснодарским краем сбили не менее 10 БПЛА Не менее 10 беспилотников участвовали в атаке на Краснодарский край. Основной целью были гражданские объекты, расположенные на территории Славянского и Кущевского районов. Все вражеские дроны были уничтожены. Из-за падения одного БПЛА в районе Славянска-на-Кубани произошел локальный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, передает telegram-канал Baza. Российским военным также удалось пресечь атаку на краснодарский аэродром. Где еще объявляли ракетную опасность Воздушная тревога, объявленная в Харьковской области, завершилась спустя 18 часов и 1 минуту. На это указывают данные официального ресурса для оповещения населения, пишет ТАСС. В Курской области вводили режим опасности из-за атаки дронов, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов. Он призывал жителей быть бдительными, и заверил население, что системы ПВО приведены в боевую готовность. Ранее аналогичные меры ввели в Воронежской области. В то же время сигналы воздушной тревоги зазвучали в шести областях Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ в ночь на 19 мая атаковали Белгородскую область. На территории трижды запускали сирену ракетной опасности. В результате нападения произошел пожар в храме. Системам ПВО РФ пришлось работать сразу по нескольким направлениям. Возгорание было зафиксировано на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода, также есть сообщения о 10 сбитых дронах над аэродромом в Краснодарском крае. О главных событиях к утру 19 мая — в материале URA.RU. В Белгороде и Белгородском районе в течение ночи трижды была запущена сирена ракетной опасности. Жителям, рекомендовали не выходить из дома и не подходить близко к окнам. Тем, кого атаки застали на улице, советовали спуститься в подземное укрытие или другое безопасное место. В 23:20 по московскому времени появилось сообщение о первых пострадавших. С официальным заявлением выступил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, женщина и мужчина получили ранения при ударе ВСУ. Украинские военные в ночь на 19 мая атаковали село Малое Городище Белгородской области. В результате в храме Сергия Радонежского произошло возгорание. Нападение было совершено при помощи дронов-камикадзе. По словом Гладкова, никто не пострадал. К тушению незамедлительно приступили социалисты МЧС. Здание каменного храма было построено более 100 лет назад на месте деревянной церкви. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь. Об этом рассказывал губернатор Михаил Развожаев. Первые беспилотники были сбиты примерно в 00:19 по московскому времени. На территории оперативно развернули комплексы ПВО. Все экстренные службы были переведены в состояние повышенной готовности. Не менее 10 беспилотников участвовали в атаке на Краснодарский край. Основной целью были гражданские объекты, расположенные на территории Славянского и Кущевского районов. Все вражеские дроны были уничтожены. Из-за падения одного БПЛА в районе Славянска-на-Кубани произошел локальный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, передает telegram-канал Baza. Российским военным также удалось пресечь атаку на краснодарский аэродром. Воздушная тревога, объявленная в Харьковской области, завершилась спустя 18 часов и 1 минуту. На это указывают данные официального ресурса для оповещения населения, пишет ТАСС. В Курской области вводили режим опасности из-за атаки дронов, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов. Он призывал жителей быть бдительными, и заверил население, что системы ПВО приведены в боевую готовность. Ранее аналогичные меры ввели в Воронежской области. В то же время сигналы воздушной тревоги зазвучали в шести областях Украины.