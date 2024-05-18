18 мая 2024
17 мая 2024

За два дня в Тюменской области сгорело 33 гектара леса

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние сутки в Тюменской области сгорело 20 гектаров леса
За последние сутки в Тюменской области сгорело 20 гектаров леса Фото:

В Тюменской области за последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса. Днем ранее – еще 13, сообщили в ФБУ «Авиалесоохране».

«Пожары на территории региона регистрируются вторые сутки подряд. Накануне площадь леса, пройденная огнем, составила 13 гектаров. … За последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса», — рассказали Faktologia.com в ведомстве.

Из-за лесных пожаров власти Тюменской области вынуждены вводить противопожарный режим. Первое такое возгорание было зафиксировано 12 мая.

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.

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В Тюменской области за последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса. Днем ранее – еще 13, сообщили в ФБУ «Авиалесоохране». «Пожары на территории региона регистрируются вторые сутки подряд. Накануне площадь леса, пройденная огнем, составила 13 гектаров. … За последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса», — рассказали Faktologia.com в ведомстве. Из-за лесных пожаров власти Тюменской области вынуждены вводить противопожарный режим. Первое такое возгорание было зафиксировано 12 мая. В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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