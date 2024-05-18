За два дня в Тюменской области сгорело 33 гектара леса

За последние сутки в Тюменской области сгорело 20 гектаров леса
В Тюменской области за последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса. Днем ранее – еще 13, сообщили в ФБУ «Авиалесоохране».
«Пожары на территории региона регистрируются вторые сутки подряд. Накануне площадь леса, пройденная огнем, составила 13 гектаров. … За последние сутки от огня пострадало 20 гектаров леса», — рассказалив ведомстве.
Из-за лесных пожаров власти Тюменской области вынуждены вводить противопожарный режим. Первое такое возгорание было зафиксировано 12 мая.
В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 5 июня. Ранее срок действия запрета истекал 15 мая.
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