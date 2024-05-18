Курганская агрофирма «Нива Зауралья» снизила выручку, но резко нарастила прибыль

Агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.
«Чистая прибыль ООО „Нива Зауралья“ увеличилась с 30 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка за тот же период упала на 5% и составила 173 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.
Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Нива Зауралья» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур.
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Агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Нива Зауралья“ увеличилась с 30 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка за тот же период упала на 5% и составила 173 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Нива Зауралья» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур.