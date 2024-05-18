18 мая 2024
17 мая 2024

В пермской деревне снесут здание детского сада «Березка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома, в котором жили Ельцины. Екатеринбург , снос дома, ковш экскаватора, кирпичная стена, разрушение дома
В Пермском крае под снос попало здание детсада (архивное фото) Фото:

Власти Суксунского круга (Пермский край) ищут подрядчика, который займется сносом здания детсада в деревне Бырма. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Снос одноэтажного здания детского сада „Березка“, расположенного в деревне Бырма на улице Большое кольцо, 17. Начальная цена контракта 534 тысячи рублей», — указано в документации тендера.

Деревня Бырма была основана в XVII веке. В настоящее время в населенном пункте осталось около трехсот жителей, отмечается в открытых данных.

Ранее в старинном селе Покча Чердынского округа в Пермском крае стали готовиться к закрытию детского сада. Эта мера была вызвана резким снижением рождаемости.

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Власти Суксунского круга (Пермский край) ищут подрядчика, который займется сносом здания детсада в деревне Бырма. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Снос одноэтажного здания детского сада „Березка“, расположенного в деревне Бырма на улице Большое кольцо, 17. Начальная цена контракта 534 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Деревня Бырма была основана в XVII веке. В настоящее время в населенном пункте осталось около трехсот жителей, отмечается в открытых данных. Ранее в старинном селе Покча Чердынского округа в Пермском крае стали готовиться к закрытию детского сада. Эта мера была вызвана резким снижением рождаемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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