В пермской деревне снесут здание детского сада «Березка»

Власти Суксунского круга (Пермский край) ищут подрядчика, который займется сносом здания детсада в деревне Бырма. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Снос одноэтажного здания детского сада „Березка“, расположенного в деревне Бырма на улице Большое кольцо, 17. Начальная цена контракта 534 тысячи рублей», — указано в документации тендера.
Деревня Бырма была основана в XVII веке. В настоящее время в населенном пункте осталось около трехсот жителей, отмечается в открытых данных.
Ранее в старинном селе Покча Чердынского округа в Пермском крае стали готовиться к закрытию детского сада. Эта мера была вызвана резким снижением рождаемости.
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Власти Суксунского круга (Пермский край) ищут подрядчика, который займется сносом здания детсада в деревне Бырма. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Снос одноэтажного здания детского сада „Березка“, расположенного в деревне Бырма на улице Большое кольцо, 17. Начальная цена контракта 534 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Деревня Бырма была основана в XVII веке. В настоящее время в населенном пункте осталось около трехсот жителей, отмечается в открытых данных. Ранее в старинном селе Покча Чердынского округа в Пермском крае стали готовиться к закрытию детского сада. Эта мера была вызвана резким снижением рождаемости.