Жители старинного пермского села бьют тревогу из-за закрытия детсада

В пермском селе Покча закрывают детский сад

Детский сад содержать нецелесообразно, решили местные власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В старинном с. Покча Чердынского округа в Пермском крае планируется закрытие детского сада. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава муниципалитета Анна Батагова. Жителей планы властей возмущают, они опасаются, что в здании детского сада появится гостиница.

«Принятие непопулярных мер всегда вызывает недовольство и возмущение у жителей, порождает домыслы и слухи. Сейчас в округе лихорадит село Покча, где возможен перевод детского сада в здание школы», — сообщила мэр.

Она пояснила, что в селе идет снижение рождаемости. В школе на 240 мест сегодня учится 118 детей, а рассчитанный на 120 человек детский сад посещают в среднем только 37 детей. Власти решили, что содержать детсад нецелесообразно. «Прорабатывается вопрос» перевода дошкольников в школу: там на средства субсидии из краевого бюджета хотят отремонтировать помещения и разместить две разновозрастные группы. Тем более, что здание детсада нуждается в ремонте. «Мы вынуждены тщательно считать свои доходы и расходы», — пояснила Батагова.

Жители бьют тревогу. Письмо с опасениями жителей опубликовал в группе «Тимофеев ТВ» в соцсети «ВКонтакте» местный блоггер Степан Тимофеев. Родители уверены, что садик в хорошем состоянии. Они опасаются, что после перевода дошкольников в школу дети будут учиться в две смены. Здание школы трехэтажное, на первом этаже — столовая раздевался и спортзал, на втором — туалет и начальная школа, на третьем — уборная и кабинеты старшеклассников. Детсад должен разместиться на втором этаже. Жители подозревают, что в здании детского сада власти хотят разместить туристическую базу или гостиницу. Анна Батагова называет это выдумками.