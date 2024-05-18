18 мая 2024
17 мая 2024

Пострадавший от паводка мост очищают от мусора в Кургане. Видео

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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, половодье, паводок, наводнение, разлив, Мало-Чаусовский мост
В Кургане вывозят мусор с моста, который был затоплен (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Мало-Чаусово города Кургана коммунальщики проводят очистку моста от мусора. Важный инфраструктурный объект был затоплен во время паводка. Видео с места событий опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган».

«Коммунальщики чистят мост в Мало-Чаусово, который пострадал из-за наводнения. Мусор грузят на самосвалы», — говорится в сообщении канала.

Ранее Мало-Чаусовский мост оказался под водой. Власти проводили эвакуацию жителей из микрорайона во время наводнения.

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В микрорайоне Мало-Чаусово города Кургана коммунальщики проводят очистку моста от мусора. Важный инфраструктурный объект был затоплен во время паводка. Видео с места событий опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». «Коммунальщики чистят мост в Мало-Чаусово, который пострадал из-за наводнения. Мусор грузят на самосвалы», — говорится в сообщении канала. Ранее Мало-Чаусовский мост оказался под водой. Власти проводили эвакуацию жителей из микрорайона во время наводнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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