В Кургане вывозят мусор с моста, который был затоплен (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В микрорайоне Мало-Чаусово города Кургана коммунальщики проводят очистку моста от мусора. Важный инфраструктурный объект был затоплен во время паводка. Видео с места событий опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган».
«Коммунальщики чистят мост в Мало-Чаусово, который пострадал из-за наводнения. Мусор грузят на самосвалы», — говорится в сообщении канала.
Ранее Мало-Чаусовский мост оказался под водой. Власти проводили эвакуацию жителей из микрорайона во время наводнения.
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