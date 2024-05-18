В Екатеринбурге утром 19 мая началась традиционная «Майская прогулка». На улицы города в 41-й раз вышли тысячи горожан — ко времени старта было зарегистрировано около 9,4 тысячи человек, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«По данным на 10:00, для участия в прогулке зарегистрировались 9,4 тысячи человек. Старт продлится до 13:00. Особый интерес у участников акции вызвал новый маршрут "В район Новокольцовский" протяжённостью 35 км. Он был разработан вместе с горожанами», — говорится в telegram-канале «Свердловский пул», который ведет ДИП.
Самый короткий маршрут в этом году проходит через сад Энгельса, набережной Исети, ТЮЗа, Харитоновского парка и главного корпуса УрФУ (улица Мира, 19) — он растянулся всего на 10 километров. Самая длинная дистанция занимает 50 километров, она проходит через парк Маяковского, лесопарк имени лесоводов России, районы Птицефабрики, Новокольцовского, Компрессорного, Шарташа и УрФУ. Помимо этого, представлены еще два маршрута по 17 километров.
Фото и видео с прогулки участники уже публикуют в соцсетях. На кадрах Дмитрия Зенцова заметно, что много людей сумели дойти от центра до Шарташа. По его словам, погода благоволит спортсменам.
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» было принято решение усилить охрану мероприятия — участники «Майской прогулки» проходят рамки металлоискателя и досмотр, чтобы попасть на старт. Председатель Федерации спортивного туризма региона Андрей Яговкин попросил участников набраться терпения и отнестись к усиленным мерам безопасности очень серьезно.
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