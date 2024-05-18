Курганский шансонье Жека удивился, что поклонники отписываются от его канала

Шансонье Жека (Евгений Григорьев), который родился в Кургане, был удивлен, что поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло, когда певец опубликовал видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале.
«Хочу поднять вам градус хорошего настроения видосиком, на котором мы с Витей Дориным балдеем под песню Лехи Петрухина. Просмотров у нас нет, а кто посмотрел, их оказалось 15 человек, мгновенно отписались от канала», — пояснил Григорьев.
Ранее Григорьев выпустил песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Совместная работа понравилась подписчикам шансонье.
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Шансонье Жека (Евгений Григорьев), который родился в Кургане, был удивлен, что поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло, когда певец опубликовал видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Хочу поднять вам градус хорошего настроения видосиком, на котором мы с Витей Дориным балдеем под песню Лехи Петрухина. Просмотров у нас нет, а кто посмотрел, их оказалось 15 человек, мгновенно отписались от канала», — пояснил Григорьев. Ранее Григорьев выпустил песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Совместная работа понравилась подписчикам шансонье.