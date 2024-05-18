18 мая 2024
17 мая 2024

Курганский шансонье Жека удивился, что поклонники отписываются от его канала

© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонники отписываются от курганского шоу-мена Фото:

Шансонье Жека (Евгений Григорьев), который родился в Кургане, был удивлен, что поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло, когда певец опубликовал видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале.

«Хочу поднять вам градус хорошего настроения видосиком, на котором мы с Витей Дориным балдеем под песню Лехи Петрухина. Просмотров у нас нет, а кто посмотрел, их оказалось 15 человек, мгновенно отписались от канала», — пояснил Григорьев.

Ранее Григорьев выпустил песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Совместная работа понравилась подписчикам шансонье.

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Шансонье Жека (Евгений Григорьев), который родился в Кургане, был удивлен, что поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло, когда певец опубликовал видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Хочу поднять вам градус хорошего настроения видосиком, на котором мы с Витей Дориным балдеем под песню Лехи Петрухина. Просмотров у нас нет, а кто посмотрел, их оказалось 15 человек, мгновенно отписались от канала», — пояснил Григорьев. Ранее Григорьев выпустил песню с Катей Лазаревой «Кареглазая». Совместная работа понравилась подписчикам шансонье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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