Чем запомнился первый посол Гондураса в РФ Сальгадо, скончавшийся в Москве

В Москве скончался первый чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Предварительной причиной смерти является заболевание печени. URA.RU рассказывает биографию Эльвир Сальгадо и чем он запомнился.
Начало карьеры Сальгадо
Хуан Рамон Эльвир Сальгадо был выпускником Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он окончил сельскохозяйственный факультет в 1981 году, получив специализацию «ученый-агроном». В 1989 году мужчина защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства, под руководством профессора Григория Устименко.
Сальгадо выбрал дипломатическую деятельность и стал послом Гондураса на Кубе. В 2011 году он посетил Москву в рамках празднования 50-летия РУДН.
Установление дипломатических отношений
Дипломатические связи между Гондурасом и Россией были установлены в 1990 году. Открытие посольства Гондураса в России состоялось в октябре 2013 года, до этого момента двусторонние отношения поддерживались через посольства в Никарагуа и Франции. Сальгадо занял должность чрезвычайного и полномочного посла в России в апреле 2023 года.
Награды и признание
Эльвир Сальгадо был награжден орденом Франсиско Морасана за заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией, а также за борьбу против государственного переворота в 2009 году. В тот период он служил послом на Кубе при бывшем президенте государства Мануэле Селайе, который был свергнут в ходе переворота. Президент Гондураса Ксиомара Кастро высоко оценила его заслуги перед страной.
Смерть Эльвира Сальгадо в Москве
Эльвир Сальгадо умер в Москве 19 мая. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание печени.
Тело посла было найдено вечером 18 мая сотрудницей посольства в его квартире, расположенной в историческом районе Москвы — Замоскворечье. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Сальгадо был дома один и, как сообщается, внезапно потерял сознание.
Отмечается, что ранее дипломат обращался за медицинской помощью 29 апреля, испытывая боли в спине. После осмотра врачи не нашли оснований для его госпитализации.
Соболезнования от политиков
Президент Гондураса выразила соболезнования в связи со смертью Эльвира Сальгадо, отметив его служение стране и достоинство, с которым он представлял Гондурас на международной арене.
Также и глава МИДа страны Энрике Рейна принес свои глубокие сожаления насчет произошедшего. Он отметил, что МИД на данный момент проводит процедуры по репатриации посла.
Соболезнования принесло и российское посольство в Гондурасе в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской). Дипломаты признали Сальгадо выдающимся профессионалом, чей вклад имеет значительное значение для развития отношений между Москвой и Тегусигальпой.
Посольство России в Гондурасе отметило, что особенно ценятся профессиональная деятельность и усилия в укреплении двусторонних связей Сальгадо. Генеральное управление также выразило благодарность за добрые услуги посла и его вклад в дипломатическую миссию.
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