Чем запомнился первый посол Гондураса в РФ Сальгадо, скончавшийся в Москве

Первый посол Гондураса в России умер после года работы

19 мая 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сальгадо (на фото), по предварительным данным, скончался из-за заболевания печени Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости В Москве скончался первый чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Предварительной причиной смерти является заболевание печени. URA.RU рассказывает биографию Эльвир Сальгадо и чем он запомнился. Начало карьеры Сальгадо Хуан Рамон Эльвир Сальгадо был выпускником Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он окончил сельскохозяйственный факультет в 1981 году, получив специализацию «ученый-агроном». В 1989 году мужчина защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства, под руководством профессора Григория Устименко. Сальгадо выбрал дипломатическую деятельность и стал послом Гондураса на Кубе. В 2011 году он посетил Москву в рамках празднования 50-летия РУДН. Установление дипломатических отношений Дипломатические связи между Гондурасом и Россией были установлены в 1990 году. Открытие посольства Гондураса в России состоялось в октябре 2013 года, до этого момента двусторонние отношения поддерживались через посольства в Никарагуа и Франции. Сальгадо занял должность чрезвычайного и полномочного посла в России в апреле 2023 года. Награды и признание Эльвир Сальгадо был награжден орденом Франсиско Морасана за заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией, а также за борьбу против государственного переворота в 2009 году. В тот период он служил послом на Кубе при бывшем президенте государства Мануэле Селайе, который был свергнут в ходе переворота. Президент Гондураса Ксиомара Кастро высоко оценила его заслуги перед страной. Фото Хуана Рамона Эльвира Сальгадо при жизни Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Смерть Эльвира Сальгадо в Москве Эльвир Сальгадо умер в Москве 19 мая. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание печени. Тело посла было найдено вечером 18 мая сотрудницей посольства в его квартире, расположенной в историческом районе Москвы — Замоскворечье. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Сальгадо был дома один и, как сообщается, внезапно потерял сознание. Отмечается, что ранее дипломат обращался за медицинской помощью 29 апреля, испытывая боли в спине. После осмотра врачи не нашли оснований для его госпитализации. Соболезнования от политиков Президент Гондураса выразила соболезнования в связи со смертью Эльвира Сальгадо, отметив его служение стране и достоинство, с которым он представлял Гондурас на международной арене. Также и глава МИДа страны Энрике Рейна принес свои глубокие сожаления насчет произошедшего. Он отметил, что МИД на данный момент проводит процедуры по репатриации посла. Соболезнования принесло и российское посольство в Гондурасе в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской). Дипломаты признали Сальгадо выдающимся профессионалом, чей вклад имеет значительное значение для развития отношений между Москвой и Тегусигальпой. Посольство России в Гондурасе отметило, что особенно ценятся профессиональная деятельность и усилия в укреплении двусторонних связей Сальгадо. Генеральное управление также выразило благодарность за добрые услуги посла и его вклад в дипломатическую миссию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве скончался первый чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Предварительной причиной смерти является заболевание печени. URA.RU рассказывает биографию Эльвир Сальгадо и чем он запомнился. Хуан Рамон Эльвир Сальгадо был выпускником Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он окончил сельскохозяйственный факультет в 1981 году, получив специализацию «ученый-агроном». В 1989 году мужчина защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства, под руководством профессора Григория Устименко. Сальгадо выбрал дипломатическую деятельность и стал послом Гондураса на Кубе. В 2011 году он посетил Москву в рамках празднования 50-летия РУДН. Дипломатические связи между Гондурасом и Россией были установлены в 1990 году. Открытие посольства Гондураса в России состоялось в октябре 2013 года, до этого момента двусторонние отношения поддерживались через посольства в Никарагуа и Франции. Сальгадо занял должность чрезвычайного и полномочного посла в России в апреле 2023 года. Эльвир Сальгадо был награжден орденом Франсиско Морасана за заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией, а также за борьбу против государственного переворота в 2009 году. В тот период он служил послом на Кубе при бывшем президенте государства Мануэле Селайе, который был свергнут в ходе переворота. Президент Гондураса Ксиомара Кастро высоко оценила его заслуги перед страной. Эльвир Сальгадо умер в Москве 19 мая. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание печени. Тело посла было найдено вечером 18 мая сотрудницей посольства в его квартире, расположенной в историческом районе Москвы — Замоскворечье. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Сальгадо был дома один и, как сообщается, внезапно потерял сознание. Отмечается, что ранее дипломат обращался за медицинской помощью 29 апреля, испытывая боли в спине. После осмотра врачи не нашли оснований для его госпитализации. Президент Гондураса выразила соболезнования в связи со смертью Эльвира Сальгадо, отметив его служение стране и достоинство, с которым он представлял Гондурас на международной арене. Также и глава МИДа страны Энрике Рейна принес свои глубокие сожаления насчет произошедшего. Он отметил, что МИД на данный момент проводит процедуры по репатриации посла. Соболезнования принесло и российское посольство в Гондурасе в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской). Дипломаты признали Сальгадо выдающимся профессионалом, чей вклад имеет значительное значение для развития отношений между Москвой и Тегусигальпой. Посольство России в Гондурасе отметило, что особенно ценятся профессиональная деятельность и усилия в укреплении двусторонних связей Сальгадо. Генеральное управление также выразило благодарность за добрые услуги посла и его вклад в дипломатическую миссию.