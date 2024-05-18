Бастрыкин требует доклад о падении ребенка на батуте в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о травмировании семилетней девочки 18 мая на батуте около арены «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка на батуте в Челябинской области», — сообщает пресс-службе СКР в своем telegram-канале. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) проводится проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья граждан»).
Инцидент с семилетней девочкой в Челябинске произошел накануне, 18 мая. Во время прыжков на батуте она неудачно приземлилась, упала на спину и не смогла сама подняться. Взрослые вызвали ребенку скорую. Как рассказали URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
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