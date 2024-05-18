Курганца задержали за звонок о минировании

Полицейские в Кургане поймали местного жителя, который подозревается в ложном сообщении об угрозе минирования городской организации. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«Курганские полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе минирования в здании одной из организаций города. Проведено обследование помещений и прилегающей территории с применением служебных собак. В результате угроза не подтвердилась», — говорится в сообщении представителей МВД.
Подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы на тот же срок. Уточняется, что звонивший с угрозой о минировании был пьян.
Ранее правоохранители задержали курганца, который дал сигнал о минировании школы №43. Выяснилось, что сообщение было ложным.
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Полицейские в Кургане поймали местного жителя, который подозревается в ложном сообщении об угрозе минирования городской организации. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Курганские полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе минирования в здании одной из организаций города. Проведено обследование помещений и прилегающей территории с применением служебных собак. В результате угроза не подтвердилась», — говорится в сообщении представителей МВД. Подозреваемому грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы на тот же срок. Уточняется, что звонивший с угрозой о минировании был пьян. Ранее правоохранители задержали курганца, который дал сигнал о минировании школы №43. Выяснилось, что сообщение было ложным.