Орешкин предсказал гибель европейского автопрома. Видео

19 мая 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

У европейского автопрома нет современных технологий и конкурентоспособности на рынке РФ, заявил Орешкин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Европейские страны потеряли позиции на российском рынке автопрома, у них нет современных технологий, в связи с чем автомобильная промышленность в Европе может погибнуть. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. «Они [страны Европы] потеряли крупный российский рынок, они получили более дорогие энергоресурсы, более дорогие металлы и другие компоненты. У них нет современных технологий, электромобилей, с каждым днем теряют свои конкурентные преимущества, свою долю рынка», — заявил Орешкин во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Также первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что при экспансии китайского автопрома жизнь российского рынка зависит от партнерства. Кроме того, все, кто заинтересованы в рынке автопрома РФ, должны отвечать требованиям и уровню локализации, которые будет предъявлять страна. Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил автопром Китая. По его словам, там автомобили стали лучше и дешевле, чем производящиеся в США и Европе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейские страны потеряли позиции на российском рынке автопрома, у них нет современных технологий, в связи с чем автомобильная промышленность в Европе может погибнуть. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. «Они [страны Европы] потеряли крупный российский рынок, они получили более дорогие энергоресурсы, более дорогие металлы и другие компоненты. У них нет современных технологий, электромобилей, с каждым днем теряют свои конкурентные преимущества, свою долю рынка», — заявил Орешкин во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Также первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что при экспансии китайского автопрома жизнь российского рынка зависит от партнерства. Кроме того, все, кто заинтересованы в рынке автопрома РФ, должны отвечать требованиям и уровню локализации, которые будет предъявлять страна. Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил автопром Китая. По его словам, там автомобили стали лучше и дешевле, чем производящиеся в США и Европе.