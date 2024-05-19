Орешкин предсказал гибель европейского автопрома. Видео

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, орешкин максим
У европейского автопрома нет современных технологий и конкурентоспособности на рынке РФ, заявил Орешкин Фото:

Европейские страны потеряли позиции на российском рынке автопрома, у них нет современных технологий, в связи с чем автомобильная промышленность в Европе может погибнуть. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Они [страны Европы] потеряли крупный российский рынок, они получили более дорогие энергоресурсы, более дорогие металлы и другие компоненты. У них нет современных технологий, электромобилей, с каждым днем теряют свои конкурентные преимущества, свою долю рынка», — заявил Орешкин во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Также первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что при экспансии китайского автопрома жизнь российского рынка зависит от партнерства. Кроме того, все, кто заинтересованы в рынке автопрома РФ, должны отвечать требованиям и уровню локализации, которые будет предъявлять страна.

Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил автопром Китая. По его словам, там автомобили стали лучше и дешевле, чем производящиеся в США и Европе.

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Европейские страны потеряли позиции на российском рынке автопрома, у них нет современных технологий, в связи с чем автомобильная промышленность в Европе может погибнуть. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. «Они [страны Европы] потеряли крупный российский рынок, они получили более дорогие энергоресурсы, более дорогие металлы и другие компоненты. У них нет современных технологий, электромобилей, с каждым днем теряют свои конкурентные преимущества, свою долю рынка», — заявил Орешкин во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Также первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что при экспансии китайского автопрома жизнь российского рынка зависит от партнерства. Кроме того, все, кто заинтересованы в рынке автопрома РФ, должны отвечать требованиям и уровню локализации, которые будет предъявлять страна. Ранее президент РФ Владимир Путин похвалил автопром Китая. По его словам, там автомобили стали лучше и дешевле, чем производящиеся в США и Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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