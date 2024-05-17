Путин похвалил китайский автопром

17 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Путин сравнил китайские автомобили с теми, которые произведены в Европе и Америке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили, произведенные в Китае стали лучше и дешевле, чем те, которые производятся в Америке и европейских странах. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-подхода в рамках государственного визита в Китай. «Сейчас говорил на встрече со студентами, почему ввели такие ограничения против китайского автопрома, на электрокары. Да потому что они стали лучше и дешевле, чем европейские и американские. Вот и все. Просто убивают конкурента, в данном случае китайского конкурента не пускают на свой рынок. Это запретительные пошлины. И в Европе, конечно, все тоже самое происходит», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили, произведенные в Китае стали лучше и дешевле, чем те, которые производятся в Америке и европейских странах. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-подхода в рамках государственного визита в Китай. «Сейчас говорил на встрече со студентами, почему ввели такие ограничения против китайского автопрома, на электрокары. Да потому что они стали лучше и дешевле, чем европейские и американские. Вот и все. Просто убивают конкурента, в данном случае китайского конкурента не пускают на свой рынок. Это запретительные пошлины. И в Европе, конечно, все тоже самое происходит», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в telegram-канале Кремля.