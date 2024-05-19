В Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо, на которого было совершено покушение

Вице-премьер Словакии Калиняк: жизни раненого Фицо ничего не угрожает
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Жизни Фицо, на которого совершили покушение 15 мая, ничего не угрожает, заявил Калиняк Фото:
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Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, ничего не угрожает. На данный момент ситуация с его здоровье остается серьезная, но прогноз считается позитивным. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.

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«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь. <…> Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», — передает РИА Новости слова Калиняка. Он добавил, что в ближайшее время не будет планироваться переводов премьера в другие больницы.

Покушение на Роберта Фицо совершил писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в премьера из легального короткоствольного ружья. В результате этого Фицо получил ранения брюшной полости и груди. Цинтула признал свою вину в совершении покушения.

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Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, ничего не угрожает. На данный момент ситуация с его здоровье остается серьезная, но прогноз считается позитивным. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. «Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь. <…> Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», — передает РИА Новости слова Калиняка. Он добавил, что в ближайшее время не будет планироваться переводов премьера в другие больницы. Покушение на Роберта Фицо совершил писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в премьера из легального короткоствольного ружья. В результате этого Фицо получил ранения брюшной полости и груди. Цинтула признал свою вину в совершении покушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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