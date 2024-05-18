В Кургане по Тоболу плывет крыша дома с печной трубой

По Тоболу дрейфует крыша дома в Кургане (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане жители микрорайона Энергетики увидели проплывающую по реке Тобол крышу дома. Об этом URA.RU сообщили подписчики через мессенджер обратной связи.
«В Энергетиках по Тоболу плывет крыша дома. Из нее торчит печная труба», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено фото с места событий.
Недавно в Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» горожане заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу.
В Кургане по Тоболу дрейфует крыша дома после наводнения
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