18 мая 2024
17 мая 2024

Жители Кургана заметили, как по Тоболу проплывает крыша дома. Фото

В Кургане по Тоболу плывет крыша дома с печной трубой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, наводнение
По Тоболу дрейфует крыша дома в Кургане (архивное фото) Фото:
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В Кургане жители микрорайона Энергетики увидели проплывающую по реке Тобол крышу дома. Об этом URA.RU сообщили подписчики через мессенджер обратной связи.

«В Энергетиках по Тоболу плывет крыша дома. Из нее торчит печная труба», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено фото с места событий.

Недавно в Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» горожане заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу.

В Кургане по Тоболу дрейфует крыша дома после наводнения
В Кургане по Тоболу дрейфует крыша дома после наводнения
Фото:

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В Кургане жители микрорайона Энергетики увидели проплывающую по реке Тобол крышу дома. Об этом URA.RU сообщили подписчики через мессенджер обратной связи. «В Энергетиках по Тоболу плывет крыша дома. Из нее торчит печная труба», — говорится в сообщении горожан, к которому прикреплено фото с места событий. Недавно в Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» горожане заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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