Впервые на плывущую конструкцию обратили внимание горожане вблизи бульвара Солнечного
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу.
«Невероятные приключения бани в Тоболе продолжаются. Она приплыла на пляж „Бабьи пески“ и там села на мель», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган».
В Курганской области подтопленными остаются более 6000 домов и шесть мостов. К утру 12 мая уровень Тобола опустился до 699 сантиметров.
Хозяин снесенный бани пока никак о себе не заявлял
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