11 мая 2024
10 мая 2024

Баня, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, пляж бабьи пески, паводок
Впервые на плывущую конструкцию обратили внимание горожане вблизи бульвара Солнечного Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу.

«Невероятные приключения бани в Тоболе продолжаются. Она приплыла на пляж „Бабьи пески“ и там села на мель», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган».

В Курганской области подтопленными остаются более 6000 домов и шесть мостов. К утру 12 мая уровень Тобола опустился до 699 сантиметров.

https://t.me/kurgankoroche/9463?single
Хозяин снесенный бани пока никак о себе не заявлял

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В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» заметили баню, которую смыло паводком. По словам очевидцев, конструкция села на мель, проплыв по Тоболу. «Невероятные приключения бани в Тоболе продолжаются. Она приплыла на пляж „Бабьи пески“ и там села на мель», — рассказали подписчики telegram-канала «Короче, Курган». В Курганской области подтопленными остаются более 6000 домов и шесть мостов. К утру 12 мая уровень Тобола опустился до 699 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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