Прокуратура отреагировала на ЧП в Кольцово, где самолет наехал на человека

19 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Авария произошла утром 19 мая — прямо перед вылетом самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где самолет наехал на техника. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО. ЧП произошло утром 19 мая. «Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант „Уральские Авиалинии“, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. <…> По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка», — заявили в ведомстве. Рейс в итоге задержался на три с половиной часа. Пострадавший госпитализирован с «травмой нижней конечности», уточнили в прокуратуре. По неофициальным данным, экипаж самолета отстранен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где самолет наехал на техника. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО. ЧП произошло утром 19 мая. «Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант „Уральские Авиалинии“, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. <…> По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка», — заявили в ведомстве. Рейс в итоге задержался на три с половиной часа. Пострадавший госпитализирован с «травмой нижней конечности», уточнили в прокуратуре. По неофициальным данным, экипаж самолета отстранен.