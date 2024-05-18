18 мая 2024

Прокуратура отреагировала на ЧП в Кольцово, где самолет наехал на человека

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Авария произошла утром 19 мая — прямо перед вылетом самолета Фото:

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где самолет наехал на техника. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

ЧП произошло утром 19 мая. «Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант „Уральские Авиалинии“, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. <…> По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка», — заявили в ведомстве.

Рейс в итоге задержался на три с половиной часа. Пострадавший госпитализирован с «травмой нижней конечности», уточнили в прокуратуре. По неофициальным данным, экипаж самолета отстранен.

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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где самолет наехал на техника. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО. ЧП произошло утром 19 мая. «Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант „Уральские Авиалинии“, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. <…> По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка», — заявили в ведомстве. Рейс в итоге задержался на три с половиной часа. Пострадавший госпитализирован с «травмой нижней конечности», уточнили в прокуратуре. По неофициальным данным, экипаж самолета отстранен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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