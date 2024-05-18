Прокуратура отреагировала на ЧП в Кольцово, где самолет наехал на человека

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где самолет наехал на техника. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.
ЧП произошло утром 19 мая. «Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, эксплуатант „Уральские Авиалинии“, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна. <…> По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка», — заявили в ведомстве.
Рейс в итоге задержался на три с половиной часа. Пострадавший госпитализирован с «травмой нижней конечности», уточнили в прокуратуре. По неофициальным данным, экипаж самолета отстранен.
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