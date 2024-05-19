В США восхитились новой главой Минобороны Белоусовым

Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на протяжении многих лет демонстрировал превосходное экономическое руководство. Об этом заявил экономист Центра российских и евразийских исследований Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлева. По его словам, идеологические взгляды Белоусова схожи с политикой президента России Владимира Путина.
"Есть ряд других весьма эффективных технократов, но он (Белоусов — прим. URA.RU) другой по сравнению с этими людьми", — заявил Яковлев в беседе с газетой The New York Times. По его словам, идеологические взгляды Белоусова похожи на взгляды Путина, относительно конфронтации с западными странами и необходимости сделать многое для защиты РФ.
Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр сообщил, что перед новым главой Минобороны РФ стоит задача способствовать развитию новой экономики страны. "Задача Белоусова будет заключаться в том, чтобы военные получали все, что им нужно, и даже больше, но при этом не во вред российской экономике", — отметил он.
Ранее Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ. Путин объяснил его назначение на пост тем, что военные расходы растут, а Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику РФ.
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