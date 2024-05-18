В Сургутском районе на территории производственной базы неизвестный устроил свалку химических отходов. Полиция начала проверку, сообщил URA.RU источник из силовых структур.
«На территории производственной базы, недалеко от дачного кооператива Бриз неизвестный устроил склад кубических емкостей с какой-то химией. На хранении находится более ста кубов. Сейчас полиция выясняет, что это за химический состав и откуда эти емкости привозили. Но на территории находиться невозможно из-за специфического запаха, от которого в носу сильно щиплет», — сообщил собеседник.
По данным источника, местный предприниматель забирал эти емкости в одном нефтегазодобывающем предприятии для утилизации, а сам увозил их на склад. «Также проверяется информация о загрязнении Оби. Опрошенные свидетели сообщили, что емкости могли мыть недалеко от производственной базы на мойке, а все отходы сливать в реку», — добавил собеседник.
Для уточнения информации журналистом агентства был направлен запрос в управление МВД по ХМАО. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что экологи устроили рейды в Нижневартовском районе в поисках нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты.
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