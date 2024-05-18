Глава тюменского района раскрыл, когда вода отступит от села Большой Карагай

Вода начнет уходить от села Большой Карагай в Тюменской области через неделю

19 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Пик паводка в селе ожидается через пару дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Село Большой Карагай первым встретило паводок в Вагайском районе. Пик уровня воды ожидается здесь через пару дней, а отступать она начнет не раньше, чем через неделю. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко. «Ведем мониторинг воды, в населенных пунктах у нас находятся местные гидропосты. Вода прибывает. В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю», — передает сообщение Сидоренко инфоцентр правительства региона. У села Вагай ежедневно Иртыш пребывает на 12 сантиметров. Более 100 000 мешков для укрепления гидротехнических сооружений и временных насыпей сформированы добровольцами за три дня и работы продолжаются. Из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Вода подтопила несколько автодорог. Увеличение уровня воды в Иртыше началось 15 мая. В селе Карагай он превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Село Большой Карагай первым встретило паводок в Вагайском районе. Пик уровня воды ожидается здесь через пару дней, а отступать она начнет не раньше, чем через неделю. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко. «Ведем мониторинг воды, в населенных пунктах у нас находятся местные гидропосты. Вода прибывает. В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю», — передает сообщение Сидоренко инфоцентр правительства региона. У села Вагай ежедневно Иртыш пребывает на 12 сантиметров. Более 100 000 мешков для укрепления гидротехнических сооружений и временных насыпей сформированы добровольцами за три дня и работы продолжаются. Из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Вода подтопила несколько автодорог. Увеличение уровня воды в Иртыше началось 15 мая. В селе Карагай он превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.