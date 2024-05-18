18 мая 2024
17 мая 2024

Глава тюменского района раскрыл, когда вода отступит от села Большой Карагай

Вода начнет уходить от села Большой Карагай в Тюменской области через неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнёво, паводок. Огнёво, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Пик паводка в селе ожидается через пару дней Фото:
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Село Большой Карагай первым встретило паводок в Вагайском районе. Пик уровня воды ожидается здесь через пару дней, а отступать она начнет не раньше, чем через неделю. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.

«Ведем мониторинг воды, в населенных пунктах у нас находятся местные гидропосты. Вода прибывает. В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю», — передает сообщение Сидоренко инфоцентр правительства региона.

У села Вагай ежедневно Иртыш пребывает на 12 сантиметров. Более 100 000 мешков для укрепления гидротехнических сооружений и временных насыпей сформированы добровольцами за три дня и работы продолжаются.

Из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Вода подтопила несколько автодорог. Увеличение уровня воды в Иртыше началось 15 мая. В селе Карагай он превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.

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Село Большой Карагай первым встретило паводок в Вагайском районе. Пик уровня воды ожидается здесь через пару дней, а отступать она начнет не раньше, чем через неделю. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко. «Ведем мониторинг воды, в населенных пунктах у нас находятся местные гидропосты. Вода прибывает. В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю», — передает сообщение Сидоренко инфоцентр правительства региона. У села Вагай ежедневно Иртыш пребывает на 12 сантиметров. Более 100 000 мешков для укрепления гидротехнических сооружений и временных насыпей сформированы добровольцами за три дня и работы продолжаются. Из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Вода подтопила несколько автодорог. Увеличение уровня воды в Иртыше началось 15 мая. В селе Карагай он превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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