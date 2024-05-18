18 мая 2024
17 мая 2024

В Вагайском районе из-за паводка изменено расписание речного транспорта. Скрин

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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, мчс, спасатели, катер, патруль, гимс, лето, река кама
Из-за паводка и подтопления дорог теплоход будет курсировать каждый день Фото:
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В Вагайском районе Тюменской области из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Об этом в соцсети сообщил глава района Сергей Сидоренко.

«В связи с критическим повышением уровня воды в реке Иртыш и подтоплением автомобильных дорог Тобольск — Курья и Вагай — Абаул запущено ежедневное движение речного транспорта типа „Заря“. Внимательно смотрите расписание», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале.

Для удобства жителей организована доставка рейсовыми автобусами от автостанции Вагай до пристани Экстезерь ежедневно в 9:20 и 10:15. Отправление от пристани Экстезерь будет происходить по факту прибытия теплохода.

Сидоренко ранее попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.

Из-за подтопления дорог теплоход будет курсировать ежедневно
Из-за подтопления дорог теплоход будет курсировать ежедневно

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В Вагайском районе Тюменской области из-за рекордного подъема уровня воды в реке Иртыш речной транспорт между Тобольском и деревней Абаул будет ходить ежедневно. Об этом в соцсети сообщил глава района Сергей Сидоренко. «В связи с критическим повышением уровня воды в реке Иртыш и подтоплением автомобильных дорог Тобольск — Курья и Вагай — Абаул запущено ежедневное движение речного транспорта типа „Заря“. Внимательно смотрите расписание», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале. Для удобства жителей организована доставка рейсовыми автобусами от автостанции Вагай до пристани Экстезерь ежедневно в 9:20 и 10:15. Отправление от пристани Экстезерь будет происходить по факту прибытия теплохода. Сидоренко ранее попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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