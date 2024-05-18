После паводка тысячи курганцев остались без автобусного сообщения

Паводок разрушил дорогу в село Звериноголовское (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе (Курганская область) вода отступила и освободила дорогу к райцентру. Однако тысячи жителей остаются без автобусного сообщения, поскольку дорожное полотно повреждено наводнением. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Кочеулов, которого завалили жалобами местные жители.

«Вода ушла с дороги, но полотно сейчас нуждается в ремонте. Администрация Звериноголовского округа нашла подрядчика, который выставил ограждение и не торопится приступать к восстановительным работам. Автобусного сообщения нет и тысячи людей остаются отрезанными от райцентра. Жителям сел Прорывное, Труд и Знание, поселка Искра предлагают добираться в объезд за несколько сотен километров через Курган», — пояснил агентству Кочеулов.

По словам Кочеулова, подрядчик поставил ограждение из пластмассы и на этом работы по ремонту дороги к Звериноголовскому остановились. Он добавил, что получает жалобы от жителей округа, у которых после паводка нет средств на оплату такси за сотни километров, чтобы добраться, например, до больницы или в аптеку.

Представители администрации округа сообщили жителям на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что надо с пониманием отнестись к отсутствию автобусного сообщения с райцентром. Однако когда оно возобновится, они не уточнили.

Ранее власти округа закрывали переправу через реку Тобол в селе Звериноголовском. Из-за этого несколько тысяч жителей не могли добраться до райцентра.