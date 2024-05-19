Америке все равно, что произойдет с Украиной, иначе бы она не пыталась повлиять на переговоры между Москвой и Киевом в начале спецоперации. Об этом заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Похоже, украинцы хотели переговоров, <…>, но администрация Байдена их остановила", — отметил он. Его слова прозвучали в интервью каналу Triggered.
Ранее The Times опубликовала статью, в которой высмеивалась помощь президента США Джо Байдена Украине. На картинке Байден предоставляет Киеву оружие, чтобы Украина могла нанести удар по уязвимым местам России, однако затем следуют "плохие новости": президент США предупреждает Зеленского, чтобы он не применял это оружие.
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