The Times в комиксе поднял на смех помощь Байдена Зеленскому

Британское издание The Times в своем сатирическом комиксе высмеяло помощь президента США Джо Байдена Украине. На картинке также изображен президент Украины Владимир Зеленский.
Карикатура, изображенная на сайте газеты, начинается с "хороших новостей для Украины" — Байден предоставляет Киеву оружие, чтобы Украина могла нанести удар по уязвимым местам России. Но затем следуют "плохие новости": президент США предупреждает Зеленского, чтобы он не применял это оружие.
Украина просила США снять ограничения на использование поставляемого оружия, но получила отказ. Зеленский заявил, что эти ограничения Запада — главное преимущество России, так как Украина не может применять западное оружие против целей на территории РФ.
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