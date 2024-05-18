The Times в комиксе поднял на смех помощь Байдена Зеленскому

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Газета The Times высмеяла военное сотрудничество США и Украины
Газета The Times высмеяла военное сотрудничество США и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британское издание The Times в своем сатирическом комиксе высмеяло помощь президента США Джо Байдена Украине. На картинке также изображен президент Украины Владимир Зеленский.

Карикатура, изображенная на сайте газеты, начинается с "хороших новостей для Украины" — Байден предоставляет Киеву оружие, чтобы Украина могла нанести удар по уязвимым местам России. Но затем следуют "плохие новости": президент США предупреждает Зеленского, чтобы он не применял это оружие.

Украина просила США снять ограничения на использование поставляемого оружия, но получила отказ. Зеленский заявил, что эти ограничения Запада — главное преимущество России, так как Украина не может применять западное оружие против целей на территории РФ. 

В комиксе Владимир Зеленский изображен с грустным лицом и связанными американским флагом руками
В комиксе Владимир Зеленский изображен с грустным лицом и связанными американским флагом руками
Фото:

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Британское издание The Times в своем сатирическом комиксе высмеяло помощь президента США Джо Байдена Украине. На картинке также изображен президент Украины Владимир Зеленский. Карикатура, изображенная на сайте газеты, начинается с "хороших новостей для Украины" — Байден предоставляет Киеву оружие, чтобы Украина могла нанести удар по уязвимым местам России. Но затем следуют "плохие новости": президент США предупреждает Зеленского, чтобы он не применял это оружие. Украина просила США снять ограничения на использование поставляемого оружия, но получила отказ. Зеленский заявил, что эти ограничения Запада — главное преимущество России, так как Украина не может применять западное оружие против целей на территории РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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