Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Джульфе: что произошло

Вертолет с иранским президентом совершил жесткую посадку в Джульфе
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МВД Ирана пока не подтвердил информацию, что Эбрахим Раиси не пострадал из-за аварии самолета
МВД Ирана пока не подтвердил информацию, что Эбрахим Раиси не пострадал из-за аварии самолета Фото:

Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). URA.RU расскажет подробнее о происшествии — в материале. 

Цель визита Азербайджана  

Раиси совершал официальную поездку по Восточному Азербайджану, где провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Вертолетный кортеж состоял из трех летательных аппаратов. Однако один из них, перевозивший лидера Ирана и министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахияна, потерпел аварию.

Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, находившиеся в одном из вертолетов президентского кортежа, успешно прибыли на место назначения. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim. Два других вертолета из кортежа президента, в которых находились министры, также успешно приземлились без каких-либо происшествий.

Операция по спасению президента 

По информации местных властей, неблагоприятные погодные условия и густой туман затрудняют спасательные операции. Об этом сообщило иранское агентство IRIB.

На место происшествия направлены спасательные группы Красного Полумесяца, военные и полицейские подразделения. Среди пассажиров вертолета были также другие высокопоставленные чиновники и религиозные лидеры, передает издание Irna.

Согласно последним сообщениям агентства Tasnim в telegram-канале, удалось установить связь с одним из чиновников на борту. Иранские СМИ также сообщали, что во время разговора по телефону с президентом были слышны шум машины, скорой помощи и крики. Звонок был прерван через несколько секунд и телефон больше недоступен.

Состояние президента 

Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщило агентство Mehr. Однако МВД Ирана пока не подтвердило данные, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah.

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Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). URA.RU расскажет подробнее о происшествии — в материале.  Цель визита Азербайджана   Раиси совершал официальную поездку по Восточному Азербайджану, где провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Вертолетный кортеж состоял из трех летательных аппаратов. Однако один из них, перевозивший лидера Ирана и министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахияна, потерпел аварию. Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, находившиеся в одном из вертолетов президентского кортежа, успешно прибыли на место назначения. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim. Два других вертолета из кортежа президента, в которых находились министры, также успешно приземлились без каких-либо происшествий. Операция по спасению президента  По информации местных властей, неблагоприятные погодные условия и густой туман затрудняют спасательные операции. Об этом сообщило иранское агентство IRIB. На место происшествия направлены спасательные группы Красного Полумесяца, военные и полицейские подразделения. Среди пассажиров вертолета были также другие высокопоставленные чиновники и религиозные лидеры, передает издание Irna. Согласно последним сообщениям агентства Tasnim в telegram-канале, удалось установить связь с одним из чиновников на борту. Иранские СМИ также сообщали, что во время разговора по телефону с президентом были слышны шум машины, скорой помощи и крики. Звонок был прерван через несколько секунд и телефон больше недоступен. Состояние президента  Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщило агентство Mehr. Однако МВД Ирана пока не подтвердило данные, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah.
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