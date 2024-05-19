Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Джульфе: что произошло

Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). URA.RU расскажет подробнее о происшествии — в материале.
Цель визита Азербайджана
Раиси совершал официальную поездку по Восточному Азербайджану, где провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Вертолетный кортеж состоял из трех летательных аппаратов. Однако один из них, перевозивший лидера Ирана и министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахияна, потерпел аварию.
Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, находившиеся в одном из вертолетов президентского кортежа, успешно прибыли на место назначения. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim. Два других вертолета из кортежа президента, в которых находились министры, также успешно приземлились без каких-либо происшествий.
Операция по спасению президента
По информации местных властей, неблагоприятные погодные условия и густой туман затрудняют спасательные операции. Об этом сообщило иранское агентство IRIB.
На место происшествия направлены спасательные группы Красного Полумесяца, военные и полицейские подразделения. Среди пассажиров вертолета были также другие высокопоставленные чиновники и религиозные лидеры, передает издание Irna.
Согласно последним сообщениям агентства Tasnim в telegram-канале, удалось установить связь с одним из чиновников на борту. Иранские СМИ также сообщали, что во время разговора по телефону с президентом были слышны шум машины, скорой помощи и крики. Звонок был прерван через несколько секунд и телефон больше недоступен.
Состояние президента
Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщило агентство Mehr. Однако МВД Ирана пока не подтвердило данные, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah.
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