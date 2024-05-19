Фигуранты дела о «Крокусе» начали обжаловать обвинения

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В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле". Согласно данным из базы столичных судов, жалоба касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Информация о том, кто из обвиняемых подал жалобу, не разглашается. Все четверо рассматривались в рамках одного судебного заседания, передает РИА Новости.

17 мая всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. Теракт произошел 22 марта 2024, погибло 145 человек. 

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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле". Согласно данным из базы столичных судов, жалоба касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Информация о том, кто из обвиняемых подал жалобу, не разглашается. Все четверо рассматривались в рамках одного судебного заседания, передает РИА Новости. 17 мая всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. Теракт произошел 22 марта 2024, погибло 145 человек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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