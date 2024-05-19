Фигуранты дела о «Крокусе» начали обжаловать обвинения

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о трехмесячном продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле". Согласно данным из базы столичных судов, жалоба касается четырех подозреваемых: Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Информация о том, кто из обвиняемых подал жалобу, не разглашается. Все четверо рассматривались в рамках одного судебного заседания, передает РИА Новости.
17 мая всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. Теракт произошел 22 марта 2024, погибло 145 человек.
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