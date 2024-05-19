Гладков: ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали 11 человек, среди них трое детей Фото:
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ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков в telegram-канале.

Также он отметил, что осколочные ранения получили восемь взрослых — пятеро мужчин и три женщины. Все доставлены в медучреждения. Что касается разрушений, в городе они зафиксированы в семи многоквартирных домах. Также осколками повреждены 25 автомобилей.

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ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков в telegram-канале. Также он отметил, что осколочные ранения получили восемь взрослых — пятеро мужчин и три женщины. Все доставлены в медучреждения. Что касается разрушений, в городе они зафиксированы в семи многоквартирных домах. Также осколками повреждены 25 автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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