Гладков: ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО

ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков в telegram-канале.
Также он отметил, что осколочные ранения получили восемь взрослых — пятеро мужчин и три женщины. Все доставлены в медучреждения. Что касается разрушений, в городе они зафиксированы в семи многоквартирных домах. Также осколками повреждены 25 автомобилей.
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