В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за наступления ВС РФ под Харьковом

Политолог Бондаренко: в офисе Зеленского произошла истерика из-за Харькова
© Служба новостей «URA.RU»
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В офисе Зеленского произошла истерика из-за наступления ВС РФ под Харьковом
В офисе Зеленского произошла истерика из-за наступления ВС РФ под Харьковом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского запаниковали в связи с неожиданным наступлением ВС РФ под Харьковом. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".

«Андрей Юсов, советник (представитель военной разведки МО Украины — ред. URA.RU) главкома ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов — ред. URA.RU), <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента», — заявил Бондаренко. Он также отметил, что со стороны главкома ВСУ Александра Сырского была абсолютная неуступчивость, когда он уверял всех в отсутствии наступления на севере. По мнению Бондаренко, украинское руководство «не готовилось» к наступательным действиям ВС РФ в Харьковской области.

Российские военные ведут бои в Харьковской области, освобождая от ВСУ населенные пункты. Наступление ВС РФ в регионе началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского запаниковали в связи с неожиданным наступлением ВС РФ под Харьковом. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так". «Андрей Юсов, советник (представитель военной разведки МО Украины — ред. URA.RU) главкома ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов — ред. URA.RU), <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента», — заявил Бондаренко. Он также отметил, что со стороны главкома ВСУ Александра Сырского была абсолютная неуступчивость, когда он уверял всех в отсутствии наступления на севере. По мнению Бондаренко, украинское руководство «не готовилось» к наступательным действиям ВС РФ в Харьковской области. Российские военные ведут бои в Харьковской области, освобождая от ВСУ населенные пункты. Наступление ВС РФ в регионе началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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