В офисе президента Украины Владимира Зеленского запаниковали в связи с неожиданным наступлением ВС РФ под Харьковом. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«Андрей Юсов, советник (представитель военной разведки МО Украины — ред. URA.RU) главкома ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов — ред. URA.RU), <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента», — заявил Бондаренко. Он также отметил, что со стороны главкома ВСУ Александра Сырского была абсолютная неуступчивость, когда он уверял всех в отсутствии наступления на севере. По мнению Бондаренко, украинское руководство «не готовилось» к наступательным действиям ВС РФ в Харьковской области.
Российские военные ведут бои в Харьковской области, освобождая от ВСУ населенные пункты. Наступление ВС РФ в регионе началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов.
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