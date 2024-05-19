Юрист перечислил схемы кражи вещей из автомобилей

Юрист Соловьев: воры могут украсть личные вещи из авто путем прокола колеса

19 мая 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Иван Соловьев сообщил, что внимание водителя можно легко отвлечь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей. «Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя. Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы. Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей. «Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя. Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы. Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.