Юрист перечислил схемы кражи вещей из автомобилей

Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей.
«Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя.
Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы.
Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.
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Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей. «Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя. Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы. Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.