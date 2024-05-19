Юрист перечислил схемы кражи вещей из автомобилей

Юрист Соловьев: воры могут украсть личные вещи из авто путем прокола колеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Иван Соловьев сообщил, что внимание водителя можно легко отвлечь Фото:

Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей.

«Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя.

Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.

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Воровство из автомобилей в России остается актуальной проблемой. Юрист Иван Соловьев описал, как преступники используют различные уловки для отвлечения внимания водителей и кражи личных вещей. «Прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор <…> прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает <…> личные вещи», — заявил Соловьев в беседе с радио Sputnik. Он также упомянул другие способы, включая «цыганский» метод, когда к машине подходят взрослый с ребенком, отвлекая внимание водителя. Соловьев подчеркнул, что важно всегда оставаться бдительным и не оставлять ценные вещи на виду. Юрист рекомендует держать окна закрытыми, двери заблокированными и при любых остановках брать с собой ценные предметы. Ранее сообщалось, что в 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС). Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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