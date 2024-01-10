Из-за СВО в России стали реже угонять автомобили

10 января 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

В России резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств из-за СВО Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС), следует из статистики МВД России. Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки. МВД РФ с января по декабрь 2023 года зарегистрировало 6,58 тысяч краж ТС, что почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставили в ведомстве «Коммерсанту» . Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что подобная ситуация связана с началом спецоперации. Догадка основана на том, что раньше украденные авто чаще всего вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики. Теперь границы перекрыты. Hyundai, ВАЗ и Kia оказались наиболее угоняемыми автомобилями в Москве с начала 2021 года. Эти марки машин лидировали 2 года подряд, передает телеканал 360.

В 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС), следует из статистики МВД России. Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки. МВД РФ с января по декабрь 2023 года зарегистрировало 6,58 тысяч краж ТС, что почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставили в ведомстве «Коммерсанту». Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что подобная ситуация связана с началом спецоперации. Догадка основана на том, что раньше украденные авто чаще всего вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики. Теперь границы перекрыты. Hyundai, ВАЗ и Kia оказались наиболее угоняемыми автомобилями в Москве с начала 2021 года. Эти марки машин лидировали 2 года подряд, передает телеканал 360.