Из-за СВО в России стали реже угонять автомобили

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В России резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств из-за СВО Фото:

В 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС), следует из статистики МВД России. Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки.

МВД РФ с января по декабрь 2023 года зарегистрировало 6,58 тысяч краж ТС, что почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставили в ведомстве «Коммерсанту». Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что подобная ситуация связана с началом спецоперации.

Догадка основана на том, что раньше украденные авто чаще всего вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики. Теперь границы перекрыты.

Hyundai, ВАЗ и Kia оказались наиболее угоняемыми автомобилями в Москве с начала 2021 года. Эти марки машин лидировали 2 года подряд, передает телеканал 360.

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В 2023 году резко снизилось количество краж и угонов транспортных средств (ТС), следует из статистики МВД России. Основной причиной снижения масштабов преступлений во Всероссийском союзе страховщиков считают изменение геополитической обстановки. МВД РФ с января по декабрь 2023 года зарегистрировало 6,58 тысяч краж ТС, что почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставили в ведомстве «Коммерсанту». Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что подобная ситуация связана с началом спецоперации. Догадка основана на том, что раньше украденные авто чаще всего вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики. Теперь границы перекрыты. Hyundai, ВАЗ и Kia оказались наиболее угоняемыми автомобилями в Москве с начала 2021 года. Эти марки машин лидировали 2 года подряд, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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