Украинские призывники пожаловались на изъятие телефонов в военкоматах

19 мая 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Надежда Шуляк сообщила, что ждет реакцию киевского режима на действия военкоматов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы недовольны конфискацией телефонов в военкоматах у призывников. Об этом заявила юрист Надежда Шуляк. «Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы — прим. URA.RU)», — заявила Шуляк на видео, размещенном украинским изданием «Страна». По словам юриста, уже начат процесс подачи жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих изъятие телефонов. Она также добавила, что ожидается скорая реакция на эти действия со стороны властей. С 18 мая вступил в силу закон, обязывающий всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого дня у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. Также в новом постановлении кабмина Украины, обнародованном 17 мая говорится, что отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцы недовольны конфискацией телефонов в военкоматах у призывников. Об этом заявила юрист Надежда Шуляк. «Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования, так на Украине называются военкоматы — прим. URA.RU)», — заявила Шуляк на видео, размещенном украинским изданием «Страна». По словам юриста, уже начат процесс подачи жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих изъятие телефонов. Она также добавила, что ожидается скорая реакция на эти действия со стороны властей. С 18 мая вступил в силу закон, обязывающий всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого дня у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. Также в новом постановлении кабмина Украины, обнародованном 17 мая говорится, что отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству.