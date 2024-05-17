17 мая 2024

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, повестка в суд
Поправки внесли в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине Фото:

На Украине отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству. Об это говорится в новом постановлении кабина страны, обнародованном 17 мая.

«Согласно документу, если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — цитирует ТАСС украинскую Судебно-юридическую газету.

Также уточняется, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получат право раздавать повестки круглосуточно. Вручать их будут как по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, так и в общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

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На Украине отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству. Об это говорится в новом постановлении кабина страны, обнародованном 17 мая. «Согласно документу, если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — цитирует ТАСС украинскую Судебно-юридическую газету. Также уточняется, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получат право раздавать повестки круглосуточно. Вручать их будут как по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, так и в общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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