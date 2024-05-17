На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

18 мая 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Поправки внесли в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству. Об это говорится в новом постановлении кабина страны, обнародованном 17 мая. «Согласно документу, если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — цитирует ТАСС украинскую Судебно-юридическую газету. Также уточняется, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получат право раздавать повестки круглосуточно. Вручать их будут как по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, так и в общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине отправленная по адресу бумажная повестка будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по месту жительству. Об это говорится в новом постановлении кабина страны, обнародованном 17 мая. «Согласно документу, если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — цитирует ТАСС украинскую Судебно-юридическую газету. Также уточняется, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получат право раздавать повестки круглосуточно. Вручать их будут как по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, так и в общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.