19 мая 2024

Оперштаб Ирана опровергает информацию о нахождении вертолета Раиси

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Информация о ходе поисково-спасательной операции является противоречивой
Информация о ходе поисково-спасательной операции является противоречивой Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Оперштаб иранского общества Красного Полумесяца опровергает информацию о нахождении вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«От иранских СМИ поступает противоречивая информация о ходе поисково-спасательной операции. Относиться к ней необходимо с осторожностью. Например, то же агентство Mehr сегодня уже сообщало о том, что с иранским президентом "всё в порядке", но позже удаляло новость», — сказано в тексте IRNA.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Британская газета The Guardian позже сообщила, что спасатели нашли обломки этого вертолета. Информации о состоянии людей, находящихся на борту, пока нет.

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Оперштаб иранского общества Красного Полумесяца опровергает информацию о нахождении вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает иранское агентство IRNA. «От иранских СМИ поступает противоречивая информация о ходе поисково-спасательной операции. Относиться к ней необходимо с осторожностью. Например, то же агентство Mehr сегодня уже сообщало о том, что с иранским президентом "всё в порядке", но позже удаляло новость», — сказано в тексте IRNA. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Британская газета The Guardian позже сообщила, что спасатели нашли обломки этого вертолета. Информации о состоянии людей, находящихся на борту, пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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