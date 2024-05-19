Оперштаб Ирана опровергает информацию о нахождении вертолета Раиси

Оперштаб иранского общества Красного Полумесяца опровергает информацию о нахождении вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
«От иранских СМИ поступает противоречивая информация о ходе поисково-спасательной операции. Относиться к ней необходимо с осторожностью. Например, то же агентство Mehr сегодня уже сообщало о том, что с иранским президентом "всё в порядке", но позже удаляло новость», — сказано в тексте IRNA.
Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Британская газета The Guardian позже сообщила, что спасатели нашли обломки этого вертолета. Информации о состоянии людей, находящихся на борту, пока нет.
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