The Guardian: спасатели нашли обломки вертолета президента Раиси

19 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Спасательные команды обнаружили обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на государственное телевидение Ирана. По данным издания, информации о состоянии людей на борту нет. «Потерпевший крушение вертолет был найден поисковыми группами», — говорится в сообщении. Там уточнили, что информации о состоянии находящихся на борту пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасательные команды обнаружили обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на государственное телевидение Ирана. По данным издания, информации о состоянии людей на борту нет. «Потерпевший крушение вертолет был найден поисковыми группами», — говорится в сообщении. Там уточнили, что информации о состоянии находящихся на борту пока нет.