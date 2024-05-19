The Guardian: спасатели нашли обломки вертолета президента Раиси

новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Спасательные команды обнаружили обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на государственное телевидение Ирана. По данным издания, информации о состоянии людей на борту нет.
«Потерпевший крушение вертолет был найден поисковыми группами», —
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