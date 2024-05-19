The Guardian: спасатели нашли обломки вертолета президента Раиси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Спасательные команды обнаружили обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на государственное телевидение Ирана. По данным издания, информации о состоянии людей на борту нет.

«Потерпевший крушение вертолет был найден поисковыми группами», — говорится в сообщении. Там уточнили, что информации о состоянии находящихся на борту пока нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасательные команды обнаружили обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на государственное телевидение Ирана. По данным издания, информации о состоянии людей на борту нет. «Потерпевший крушение вертолет был найден поисковыми группами», — говорится в сообщении. Там уточнили, что информации о состоянии находящихся на борту пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...