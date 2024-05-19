Atlantic сообщает о гибели президента Ирана Раиси

20 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Официального подтверждения гибели Раиси нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Об этом пишет автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник. «Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», — пишет автор The Atlantic в своем материале. При этом официального подтверждения о гибели президента Раиси пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Об этом пишет автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник. «Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», — пишет автор The Atlantic в своем материале. При этом официального подтверждения о гибели президента Раиси пока нет.