Atlantic сообщает о гибели президента Ирана Раиси

Официального подтверждения гибели Раиси нет
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Об этом пишет автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник.
«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», —
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