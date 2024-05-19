19 мая 2024

Atlantic сообщает о гибели президента Ирана Раиси

© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Официального подтверждения гибели Раиси нет Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Об этом пишет автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник.

«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», — пишет автор The Atlantic в своем материале. При этом официального подтверждения о гибели президента Раиси пока нет.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Об этом пишет автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник. «Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», — пишет автор The Atlantic в своем материале. При этом официального подтверждения о гибели президента Раиси пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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