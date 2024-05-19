ЯНАО стал лидером по динамике зарплат в РФ

ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Отмечается, что через полгода больше половины населения округа будут получать зарплату в 100 тысяч рублей и более. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
«Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали ЯНАО. Жители округа быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей — это займет у них всего полгода», — указано в исследовании.
Отмечается, что более 75% жителей региона уже через пять лет и пять месяцев года смогут зарабатывать 100 тысяч рублей и выше. После ЯНАО в рейтинге расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область.
В ЯНАО отмечается рост среднемесячной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей. Это на девять процентов выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.
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ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Отмечается, что через полгода больше половины населения округа будут получать зарплату в 100 тысяч рублей и более. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали ЯНАО. Жители округа быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей — это займет у них всего полгода», — указано в исследовании. Отмечается, что более 75% жителей региона уже через пять лет и пять месяцев года смогут зарабатывать 100 тысяч рублей и выше. После ЯНАО в рейтинге расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область. В ЯНАО отмечается рост среднемесячной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей. Это на девять процентов выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.