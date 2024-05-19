19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

ЯНАО стал лидером по динамике зарплат в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Через 5,5 лет более 75% жителей будут получать от 100 тысяч рублей Фото:

ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Отмечается, что через полгода больше половины населения округа будут получать зарплату в 100 тысяч рублей и более. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

«Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали ЯНАО. Жители округа быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей — это займет у них всего полгода», — указано в исследовании.

Отмечается, что более 75% жителей региона уже через пять лет и пять месяцев года смогут зарабатывать 100 тысяч рублей и выше. После ЯНАО в рейтинге расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область.

В ЯНАО отмечается рост среднемесячной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей. Это на девять процентов выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.

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ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Отмечается, что через полгода больше половины населения округа будут получать зарплату в 100 тысяч рублей и более. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали ЯНАО. Жители округа быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей — это займет у них всего полгода», — указано в исследовании. Отмечается, что более 75% жителей региона уже через пять лет и пять месяцев года смогут зарабатывать 100 тысяч рублей и выше. После ЯНАО в рейтинге расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область. В ЯНАО отмечается рост среднемесячной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей. Это на девять процентов выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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