25 апреля 2024

В ЯНАО выросла номинальная заработная плата. Инфографика

Средние начисления заработной платы на Ямале составляют 142 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги, купюра 5000
Реальные доходы населения ЯНАО отличаются от номинальных Фото:

В ЯНАО отмечается рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает департамент экономики округа. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе 2024 года составила 142 150 рублей (+9,3% к январю 2023 г.), реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 2,5%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В течение года начисления растут в среднем на девять процентов. По данным департамента экономики, в январе 2023 года среднемесячная зарплата ямальцев составила 128 383 рублей (+9,6% к январю 2023 года). Реальные заработки увеличились на 1,2%.

Ранее сообщалось, что за последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) специалисты могут зарабатывать ежемесячно свыше 400 тысяч рублей.

В течение года начисления растут на восемь-девять процентов. Рост реальных доходов не так высок, как номинальной зарплаты
В течение года начисления растут на восемь-девять процентов. Рост реальных доходов не так высок, как номинальной зарплаты

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО отмечается рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает департамент экономики округа. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе 2024 года составила 142 150 рублей (+9,3% к январю 2023 г.), реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 2,5%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. В течение года начисления растут в среднем на девять процентов. По данным департамента экономики, в январе 2023 года среднемесячная зарплата ямальцев составила 128 383 рублей (+9,6% к январю 2023 года). Реальные заработки увеличились на 1,2%. Ранее сообщалось, что за последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) специалисты могут зарабатывать ежемесячно свыше 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...