В ЯНАО выросла номинальная заработная плата. Инфографика

В ЯНАО отмечается рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает департамент экономики округа. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе 2024 года составила 142 150 рублей (+9,3% к январю 2023 г.), реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 2,5%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В течение года начисления растут в среднем на девять процентов. По данным департамента экономики, в январе 2023 года среднемесячная зарплата ямальцев составила 128 383 рублей (+9,6% к январю 2023 года). Реальные заработки увеличились на 1,2%.
Ранее сообщалось, что за последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) специалисты могут зарабатывать ежемесячно свыше 400 тысяч рублей.
В течение года начисления растут на восемь-девять процентов. Рост реальных доходов не так высок, как номинальной зарплаты
URA.RU
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В ЯНАО отмечается рост среднемесячной номинально начисленной заработной платы. В январе этого года она составляла 142 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает департамент экономики округа. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе 2024 года составила 142 150 рублей (+9,3% к январю 2023 г.), реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 2,5%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. В течение года начисления растут в среднем на девять процентов. По данным департамента экономики, в январе 2023 года среднемесячная зарплата ямальцев составила 128 383 рублей (+9,6% к январю 2023 года). Реальные заработки увеличились на 1,2%. Ранее сообщалось, что за последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) специалисты могут зарабатывать ежемесячно свыше 400 тысяч рублей.