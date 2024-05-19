ХМАО попал в топ-5 регионов по росту зарплат

20 мая 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Через 3 года и 3 месяца более половины югорчан будут получать от 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Уже через три года и три месяца больше половины населения будут получать зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Первое место в рейтинге ЯНАО занимает с достаточно большим отрывом. Второе, третье и четвертое места — у трех других северных регионов — Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в исследовании. Спустя три года и три месяца более половины жителей ХМАО будут зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. А через семь лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут зарабатывать столько же. Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель. Кроме того, высокооплачиваемую зарплату в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Уже через три года и три месяца больше половины населения будут получать зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Первое место в рейтинге ЯНАО занимает с достаточно большим отрывом. Второе, третье и четвертое места — у трех других северных регионов — Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в исследовании. Спустя три года и три месяца более половины жителей ХМАО будут зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. А через семь лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут зарабатывать столько же. Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель. Кроме того, высокооплачиваемую зарплату в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж.