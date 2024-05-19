19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

ХМАО попал в топ-5 регионов по росту зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Через 3 года и 3 месяца более половины югорчан будут получать от 100 тысяч рублей Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Уже через три года и три месяца больше половины населения будут получать зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

«Первое место в рейтинге ЯНАО занимает с достаточно большим отрывом. Второе, третье и четвертое места — у трех других северных регионов — Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в исследовании.

Спустя три года и три месяца более половины жителей ХМАО будут зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. А через семь лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут зарабатывать столько же.

Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель. Кроме того, высокооплачиваемую зарплату в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Уже через три года и три месяца больше половины населения будут получать зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. «Первое место в рейтинге ЯНАО занимает с достаточно большим отрывом. Второе, третье и четвертое места — у трех других северных регионов — Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в исследовании. Спустя три года и три месяца более половины жителей ХМАО будут зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. А через семь лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут зарабатывать столько же. Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель. Кроме того, высокооплачиваемую зарплату в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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