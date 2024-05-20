В Пентагоне испугались, что российские военные займут место США в Нигере

Пентагон: Вашингтон не ждет, что российские силы займут в Нигере место США

20 мая 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

В Пентагоне прокомментировали присутствие ВС РФ в Нигере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США не ждут, что после вывода американских сил из Нигера российские силы займут их место. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице». «Они (представители минобороны Нигера — прим. URA.RU) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране», — заявил чиновник в ходе специального брифинга. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что США не ожидают, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». США планируют начать выводить свои войска из Нигера. План по выходу будет разработан странами совместно. Однако официальные американские лица считают, что это решение может ослабить позиции Вашингтона, пишет Associated Press. В начале мая в Пентагоне заявляли о присутствии российских военных на авиабазе в Нигере, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не ждут, что после вывода американских сил из Нигера российские силы займут их место. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице». «Они (представители минобороны Нигера — прим. URA.RU) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране», — заявил чиновник в ходе специального брифинга. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что США не ожидают, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». США планируют начать выводить свои войска из Нигера. План по выходу будет разработан странами совместно. Однако официальные американские лица считают, что это решение может ослабить позиции Вашингтона, пишет Associated Press. В начале мая в Пентагоне заявляли о присутствии российских военных на авиабазе в Нигере, напоминает RT.