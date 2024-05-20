В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США

20 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Пхеньяне назвали ядерные испытания в Неваде опаснейшими действиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за ядерных испытаний США Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. Об этом 20 мая рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР. «Субкритические ядерные испытания США оказывают серьезное отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами. Мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — пишет ЦТАК . Об эксперименте, который состоялся 14 мая в штате Невада, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. В ведомстве пояснили, что в ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция. Там также отметили, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее КНДР предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. В своем выступлении заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за ядерных испытаний США Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. Об этом 20 мая рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР. «Субкритические ядерные испытания США оказывают серьезное отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами. Мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — пишет ЦТАК. Об эксперименте, который состоялся 14 мая в штате Невада, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. В ведомстве пояснили, что в ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция. Там также отметили, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее КНДР предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. В своем выступлении заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР».