В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
В Пхеньяне назвали ядерные испытания в Неваде опаснейшими действиями Фото:

Из-за ядерных испытаний США Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. Об этом 20 мая рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР.

«Субкритические ядерные испытания США оказывают серьезное отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами. Мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — пишет ЦТАК.

Об эксперименте, который состоялся 14 мая в штате Невада, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. В ведомстве пояснили, что в ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция. Там также отметили, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее КНДР предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. В своем выступлении заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР».

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Из-за ядерных испытаний США Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. Об этом 20 мая рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР. «Субкритические ядерные испытания США оказывают серьезное отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами. Мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — пишет ЦТАК. Об эксперименте, который состоялся 14 мая в штате Невада, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. В ведомстве пояснили, что в ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция. Там также отметили, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее КНДР предупредила Соединенные Штаты и их союзников о рисках для их безопасности в случае продолжения угроз в адрес Пхеньяна. В своем выступлении заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон также коснулась военных учений, которые, по ее мнению, США и их союзники проводят с целью отработки «сценария ядерной войны против КНДР».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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