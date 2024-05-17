17 мая 2024

США провели испытание ядерного оружия в Неваде

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Бомба. США. stock, испытания, сша, бомба, ядерная
Ранее США провели 33 субкритических эксперимента Фото:

На ядерном полигоне в американском штате Невада прошло субкритическое испытание. Об эксперименте, который состоялся 14 мая, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США.

«Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Национальное управление ядерной безопасности подчеркнуло, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он дает важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания. Также в глава государства заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки.

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На ядерном полигоне в американском штате Невада прошло субкритическое испытание. Об эксперименте, который состоялся 14 мая, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. «Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление ведомства ТАСС. Национальное управление ядерной безопасности подчеркнуло, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он дает важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания. Также в глава государства заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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