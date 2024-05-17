США провели испытание ядерного оружия в Неваде

На ядерном полигоне в американском штате Невада прошло субкритическое испытание. Об эксперименте, который состоялся 14 мая, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США.
«Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Национальное управление ядерной безопасности подчеркнуло, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он дает важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания. Также в глава государства заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки.
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