США провели испытание ядерного оружия в Неваде

18 мая 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Ранее США провели 33 субкритических эксперимента Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown На ядерном полигоне в американском штате Невада прошло субкритическое испытание. Об эксперименте, который состоялся 14 мая, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. «Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление ведомства ТАСС. Национальное управление ядерной безопасности подчеркнуло, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он дает важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания. Также в глава государства заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ядерном полигоне в американском штате Невада прошло субкритическое испытание. Об эксперименте, который состоялся 14 мая, рассказало Национальное управление ядерной безопасности США. «Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление ведомства ТАСС. Национальное управление ядерной безопасности подчеркнуло, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он дает важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия проведет ядерные испытания. Также в глава государства заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки.