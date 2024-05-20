Первый самолет РФ со спасателями вылетел на поиски вертолета президента Раиси

20 мая 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Ил-76 МЧС России вылетел на поиски вертолета президента Раиси в горах Ирана Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале. «На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале. «На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП.