Первый самолет РФ со спасателями вылетел на поиски вертолета президента Раиси

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
Ил-76 МЧС России вылетел на поиски вертолета президента Раиси в горах Ирана Фото:
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Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.

«На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП.

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Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале. «На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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