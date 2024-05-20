Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.
«На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП.
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Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз для участия в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале. «На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси», — говорится в сообщении. Там уточнили, что второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. Также сообщалось, что российский лидер провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП.