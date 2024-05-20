Посол Ирана в РФ: Путин провел срочное совещание из-за ЧП с вертолетом Раиси

20 мая 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после происшествия с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил агентству IRNA посол Ирана в Москве Казем Джалали. Как мир отреагировал на крушение вертолета президента Ирана Раиси «В десять вечера в воскресенье президент России господин Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора и сектора безопасности РФ», — сказал Джалали. На этой встрече он присутствовал в качестве посла Исламской Республики Иран. По его словам, в совещании участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, были советник президента РФ Игорь Левитин и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вертолет президента Раиси 19 мая совершил жесткую посадку в районе Верзегана (Азербайджан) из-за тумана. По словам советника президента России Игоря Левитина, президент РФ Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом. Ночью 20 мая МЧС России направило сотрудников в Иран для поисково-спасательной операции. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что молится о сохранении жизни и здоровья президента и его спутников. URA.RU подготовило список стран и их реакции на произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после происшествия с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил агентству IRNA посол Ирана в Москве Казем Джалали. «В десять вечера в воскресенье президент России господин Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора и сектора безопасности РФ», — сказал Джалали. На этой встрече он присутствовал в качестве посла Исламской Республики Иран. По его словам, в совещании участвовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, были советник президента РФ Игорь Левитин и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вертолет президента Раиси 19 мая совершил жесткую посадку в районе Верзегана (Азербайджан) из-за тумана. По словам советника президента России Игоря Левитина, президент РФ Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом. Ночью 20 мая МЧС России направило сотрудников в Иран для поисково-спасательной операции. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что молится о сохранении жизни и здоровья президента и его спутников. URA.RU подготовило список стран и их реакции на произошедшее.