19 мая 2024

МЧС России направит спасателей в Тебриз для поисков вертолета Раиси

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа российских спасателей отправится в Тебриз для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета
Группа российских спасателей отправится в Тебриз для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина направит спасателей в Тебриз для поиска вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По обращению иранской стороны президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета, на борту которого находился президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси», — сказано в тексте. Передает ТАСС.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Для поиска Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. Путин также приказал направить туда два самолета и 50 спасателей. Подробнее об этой истории – в сюжете URA.RU.

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МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина направит спасателей в Тебриз для поиска вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По обращению иранской стороны президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета, на борту которого находился президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси», — сказано в тексте. Передает ТАСС. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Для поиска Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. Путин также приказал направить туда два самолета и 50 спасателей. Подробнее об этой истории – в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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