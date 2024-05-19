МЧС России направит спасателей в Тебриз для поисков вертолета Раиси

МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина направит спасателей в Тебриз для поиска вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По обращению иранской стороны президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета, на борту которого находился президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси», — сказано в тексте. Передает ТАСС.
Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Для поиска Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. Путин также приказал направить туда два самолета и 50 спасателей. Подробнее об этой истории – в сюжете URA.RU.
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