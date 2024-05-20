МЧС РФ отправило второй спецборт спасателей к месту крушения вертолета Раиси

Второй спецборт МЧС России со спасателями на борту вылетел к месту крушения вертолета, на котором находится президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили в ведомстве.
"Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас"", - уточнили в министерстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Отмечается, что на борту спасательного средства находятся 47 специалистов "Центроспас" и "Лидер". Также на место крушения отправлены кинологическая служба и несколько единиц техники.
Первый самолет Ил-76 со спасателями вылетел в Тебриз примерно полтора часа назад, передает RT. Россия оперативно отреагировала на крушение вертолета с Раиси на борту, сообщает Life. Инцидент произошел 19 мая. В настоящий момент о состоянии иранского лидера ничего не известно, но в США предполагают, что он не выжил.
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