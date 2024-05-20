В Иране оценили шансы на спасение Раиси после крушения

Reuters: информация о судьбе Раиси вызывает беспокойство в Иране
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Эбрахим Раиси мог не выжить при крушении вертолета, передают иранские чиновники
Эбрахим Раиси мог не выжить при крушении вертолета, передают иранские чиновники Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент Ирана Эбрахим Раиси вероятно не выжил после крушения самолета на территории Азербайджана. Такие мысли транслируют иранские чиновники, отмечая, что жизнь главы находится под угрозой и все меньше шансов на его спасение.

"Мы все еще полны надежд. Однако информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство", - сообщил агентству Reuters чиновник на условиях анонимности. Он подчеркнул, что жизнь президента сейчас находится под угрозой.

Вертолет с Раиси на борту потерпел крушении на территории Азербайджана днем 19 мая. На место вылетели два спасательных российских борта. Официально о гибели Раиси не сообщается, отмечалось, что в районе крушения были обнаружены источники тепла, передает RT.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси вероятно не выжил после крушения самолета на территории Азербайджана. Такие мысли транслируют иранские чиновники, отмечая, что жизнь главы находится под угрозой и все меньше шансов на его спасение. "Мы все еще полны надежд. Однако информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство", - сообщил агентству Reuters чиновник на условиях анонимности. Он подчеркнул, что жизнь президента сейчас находится под угрозой. Вертолет с Раиси на борту потерпел крушении на территории Азербайджана днем 19 мая. На место вылетели два спасательных российских борта. Официально о гибели Раиси не сообщается, отмечалось, что в районе крушения были обнаружены источники тепла, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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