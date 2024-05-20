В Иране оценили шансы на спасение Раиси после крушения

Президент Ирана Эбрахим Раиси вероятно не выжил после крушения самолета на территории Азербайджана. Такие мысли транслируют иранские чиновники, отмечая, что жизнь главы находится под угрозой и все меньше шансов на его спасение.
"Мы все еще полны надежд. Однако информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство", - сообщил агентству Reuters чиновник на условиях анонимности. Он подчеркнул, что жизнь президента сейчас находится под угрозой.
Вертолет с Раиси на борту потерпел крушении на территории Азербайджана днем 19 мая. На место вылетели два спасательных российских борта. Официально о гибели Раиси не сообщается, отмечалось, что в районе крушения были обнаружены источники тепла, передает RT.
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