В мэрии Челябинска не рекомендуют купаться на городских пляжах из-за низкой температуры воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске открылись городские пляжи. Об этом на аппаратном совещании 20 мая заявил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Подготовку мы завершили на прошлой неделе. Но вода холодная. Мы не рекомендуем купаться, но на пляжах уже дежурят матросы-спасатели», — уточнил Астахов.

В Челябинске в 2024 году будет открыто девять муниципальных пляжей на трех водоемах, их список уже утвержден. Территории будут обустроены на берегах Первого озера, Шершневского водохранилища и озера Смолино. К купальному сезону в Челябинске готовы пляжи «Белый парус», «Городской», «Новороссийский», «Первоозерный», «Смолинский», «Спортивный», «Чайка», «Чуриловский» и «Шершневский». Их количество не менялось с 2022 года. Обеспечивает создание безопасных условий для массового отдыха людей на муниципальных пляжах и организовывает дежурство матросов-спасателей поисково-спасательная служба Челябинска.