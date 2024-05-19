ЕР продолжила «чистку» участников праймериз по выборам в гордуму Челябинска

20 мая 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Предварительные выборы в Челябинске — одни из самых высококонкурентных в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Оргкомитет праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска снял с голосования двух участников. Об этом сообщили 20 мая URA.RU в оргкомитете. «Организационный комитет решил исключить из списка кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10 Юнусова Вадима Римовича. Еще один кандидат исключен из списка кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы по единому избирательному округу», — пояснили в региональном исполкоме ЕР. Ранее в региональном отделении партии сообщали о выдвижении 144 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 43 кандидатах по партийному списку. Они претендуют на 25 мест по одномандатным округам и 12 мест по списку. Праймериз в Челябинске — одни из самых высококонкурентных в стране. Ранее в регистрации для участия в предварительном голосовании было отказано ушедшему на СВО депутату гордумы Челябинска Юрию Панову. Панов сообщил об отсутствии судимости, в то время как он в молодости был судим за бандитизм. Процедура предварительного голосования проходит на сайте партии с 20 по 26 мая. Согласно положению о предварительном голосовании, партия обязана выдвинуть на выборы кандидата, набравшего наибольшее число голосов. Как сообщили в реготделении партии, ранее из числа участников праймериз ЕР в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Поводом стали неточности в оформлении документов либо непредставление их в срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оргкомитет праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска снял с голосования двух участников. Об этом сообщили 20 мая URA.RU в оргкомитете. «Организационный комитет решил исключить из списка кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10 Юнусова Вадима Римовича. Еще один кандидат исключен из списка кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы по единому избирательному округу», — пояснили в региональном исполкоме ЕР. Ранее в региональном отделении партии сообщали о выдвижении 144 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 43 кандидатах по партийному списку. Они претендуют на 25 мест по одномандатным округам и 12 мест по списку. Праймериз в Челябинске — одни из самых высококонкурентных в стране. Ранее в регистрации для участия в предварительном голосовании было отказано ушедшему на СВО депутату гордумы Челябинска Юрию Панову. Панов сообщил об отсутствии судимости, в то время как он в молодости был судим за бандитизм. Процедура предварительного голосования проходит на сайте партии с 20 по 26 мая. Согласно положению о предварительном голосовании, партия обязана выдвинуть на выборы кандидата, набравшего наибольшее число голосов. Как сообщили в реготделении партии, ранее из числа участников праймериз ЕР в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Поводом стали неточности в оформлении документов либо непредставление их в срок.